Zehn Autos der Stadt Ludwigshafen beschädigt - 20 000 Euro Schaden

Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch auf dem Gelände der Stadt Ludwigshafen in der Achtmorgenstraße zehn Autos beschädigt. Nach Polizeiangaben wurden an den Fahrzeugen unter anderem Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.

Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen in der Achtmorgenstraße gesehen oder kann Hinweise geben, soll sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/9632122, wenden.