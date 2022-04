Zahlreiche Versuche von Betrügereien

Mehrere Versuche von Telefonbetrügen sind am Montag der Polizei in Ludwigshafen gemeldet worden. Insgesamt 13 Bürgerinnen und Bürger im Alter zwischen 66 und 92 Jahren hatten die Behörde darüber verständigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei allen Anrufen, die die geschädigten jeweils zwischen 10 Uhr und 15 Uhr erreicht hatten, gingen die Täter und Täterinnen mit der Masche des falschen Polizeibeamten vor.

Die Betrügerinnen und Betrüger gabenbei allen Anrufen an, dass ein Sohn oder eine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. In den meisten Fällen forderten die Täterinnen und Täter im weiteren Verlauf des Gesprächs eine fünfstellige Kaution. Die Geschädigten erkannten jeweils die betrügerischen Absichten und beendeten die Gespräche nach kurzer Zeit, berichtete die Polizei weiter. Ein Schaden entstand trotz der zahlreichen Betrugsversuche nicht.

Weitere Fälle auf WhatsApp

Falsche Polizeibeamte am Telefon gingen am Montag leer aus. © Marc Müller/dpa

Auch auf dem Messengerdienst WhatsApp haben Betrügerinnen und Betrüger in zwei Fällen ihr Glück bei Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürger probiert. Eine angebliche Tochter meldete sich per Nachricht bei den Geschädigten und gab an, dass sie ihr Handy verloren habe und deswegen eine neue Nummer habe, hieß es nach Polizeiangaben. Im weiteren Gesprächsverlauf habe sie erklärt, dass sie eine Rechnung zahlen müsse. Auch in diesen Fällen bemerkten die Geschädigten die Betrugsversuche. Sie meldeten sich jeweils bei ihren leiblichen Kindern, sodass die Betrüger und Betrügerinnen nicht erfolgreich waren und kein Schaden entstand.

Die Polizei erklärte zu den Betrugsversuchen, dass die Behörde niemals dazu auffordern würde, den Beamtinnen und Beamten Geldbeträge oder Wertsachen wie Schmuck zu übergeben. Zudem machte die Behörde darauf aufmerksam, dass sie sich nicht über die Rufnummer 110 bei Bürgerinnen und Bürger meldet. Kommt jemanden ein Anruf verdächtig vor, soll dies der Polizei gemeldet werden. pol/kpl