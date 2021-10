Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Polizei hat am Montag in Ludwigshafen bei Verkehrskontrollen zahlreiche Verstöße festgestellt. Dabei nahmen die Beamtinnen und Beamten nach Angaben der Behörde an verschiedenen Stellen in der Stadt Fahrer sowie Fahrzeug genauer unter die Lupe. So wurden am Vormittag insgesamt 57 Fahrzeuge in der Freiastraße und der Mundenheimer Straße kontrolliert. Jeweils elf Personen wurden dabei erwischt, wie sie während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten und nicht angeschnallt waren. Sieben Personen führten keinen Verbandskasten oder kein Warndreieck nicht mit sich. Außerdem wurde ein 26-Jähriger kontrolliert, der keinen Führerschein besaß. Bei einem Fahrzeug entsprach die Beleuchtung nicht den Vorschriften.

Am Abend wurde zudem im Wirtschaftsweg am Rathauscenter die Einhaltung des Durchfahrtsverbotes überwacht. Hiergegen verstießen zwölf Verkehrsteilnehmende.