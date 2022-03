Zahlen steigen weiter

Mainz/Ludwigshafen. Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz geht ungebrochen weiter – den fünften Tag in Folge erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz einen Höchststand. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Freitag 1375,8 Infektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Donnerstag waren es 1358,8.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gesundheitsämter registrierten 11 151 neue Fälle an einem Tag (Stand 14.10 Uhr), wie die Behörde weiter mitteilte. Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen stieg auf 162 838. Zudem wurden neun weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl auf 5103 seit Ausbruch der Pandemie erhöhte.

Niedrigster Wert: Ludwigshafen

Die Hospitalisierungsinzidenz ging leicht von 7,69 auf 7,54 zurück. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100 000 Einwohner an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Freitag im Kreis Vulkaneifel mit 2334,2. Es folgten die Kreise Cochem-Zell (2046,2), Bad Kreuznach (1897,4) und Germersheim (1792,9). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 800,9 weiterhin in Ludwigshafen. lrs