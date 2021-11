Zahl der Toten steigt

Ludwigshafen. Seit Mittwoch gibt es in Rheinland-Pfalz vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona- Infektionen – einer davon in Ludwigshafen. Wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag mitteilte, seien nun 6,48 Prozent der Intensivbetten im Land mit Covid-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,99). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg zudem auf 193,5 pro 100 000 Einwohner (Vortag: 188,7).

In Ludwigshafen fiel diese leicht von 212,1 auf 195,3. Spitzenreiter in der Region ist Germersheim mit 495,3, gefolgt von Landau (351,3), der Südlichen Weinstraße (337,6) sowie Neustadt mit einer Inzidenz von 305,8. Derzeit gelten in Ludwigshafen 1126 Bürgerinnen und Bürger als infiziert, insgesamt gab es seit Ausbruch der Pandemie 14 274 Fälle in der Stadt. her