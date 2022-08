Zahl der Todesfälle gestiegen

Ludwigshafen. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich bis zum Freitag in Ludwigshafen binnen einer Woche um einen Fall erhöht. Das geht aus den Zahlen des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamts (LUA) hervor. Damit sind nun 444 Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie in der Chemiestadt bekannt.

In den vergangenen sieben Tagen stieg die Gesamtzahl der auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Ludwigshafen auf 59 346 an. Die 7-Tage-Inzidenz ist innerhalb einer Woche erneut gesunken. Sie lag am Freitag bei 215,6. In der Vorwoche hatte der Wert in der Stadt nach Zahlen des LUA 225,5 betragen. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz sank ebenfalls und betrug am Freitag 289,1 pro 100 000 Einwohner. Vor einer Woche lag der Wert im Land bei 346,1.

Die höchste 7-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz mit einem Wert von 473,1 weist derzeit der Landkreis Südwestpfalz auf. Danach folgen die Stadt Zweibrücken (470,6) und Kaiserslautern (390,3). Die landesweit niedrigste 7-Tage-Inzidenz hat der Landkreis Südliche Weinstraße (198,6).

Die Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten je 100 000 Einwohner und Woche) im Land Rheinland-Pfalz lag nach Angaben des LUA bei 3,7. Damit ging die Zahl abermals zurück. Am Freitag vor sieben Tagen war der Wert noch mit 4,16 angegeben worden. kpl