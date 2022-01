Yogakurs für Mütter mit Babys

Ludwigshafen. Das Heinrich Pesch Haus bietet in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm im Bereich der Familienbildung an. Es richtet sich an die ganze Familie und alle Altersstufen.

Den Anfang macht die Zyklusshow am Samstag, 29. Januar, bei der Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren eingeladen sind. Von 10 bis 15 Uhr lernen sie auf anschauliche Weise das weibliche Zyklusgeschehen kennen. Sie lernen altersgerecht, welche Veränderungen die Pubertät mit sich bringt. Die Teilnahme kostet 26 Euro pro Kind.

Am Mittwoch, 26. Januar, findet ein Elternabend statt. Hier geht es darum, wie Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsenwerden unterstützt und begleitet werden können. „Yoga für Mütter mit Babys“ steht am Donnerstag, 3. Februar, von 13 bis 14 Uhr mit Pilatestrainerin Diana Gillmann auf dem Programm und kostet zehn Euro. Die Babys können mitgebracht werden und werden während des Trainings mit Spielzeugen unterhalten. Schwerpunkt der Übung liegt auf der Stärkung der Beckenbodenmuskulatur und Entspannung.

Kerstin Hoffmann lädt am Mittwoch, 23. Februar, um 20 Uhr zu einem Online-Vortrag „Wenn das Zweite kommt...“ ein. Denn wenn ein Geschwisterkind geboren wird, bedeutet das für das Erstgeborene und die Eltern eine große Umstellung. Mit der Freude über das zweite Kind tauchen auch Fragen und Unsicherheiten auf, die von der Leiterin der Familienbildung aufgegriffen werden. Das Online-Seminar kostet zwölf Euro und läuft über das Programm MS-Teams. Der Zugangslink wird kurz vor Beginn zugeschickt.

Für alle Veranstaltungen wird um Anmeldung bei der Familienbildung gebeten.

Info: www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltung