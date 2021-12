„Wunsch geht in Erfüllung“

Ludwigshafen. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, Armin Grau (Bild), wird in den kommenden vier Jahren im Bundestag schwerpunktmäßig Gesundheitsthemen bearbeiten. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, ist der Mediziner dem Gesundheitsausschuss zugewiesen worden. „Ich freue mich sehr, dass ich die kommenden vier Jahre als ordentliches Mitglied im Gesundheitsausschuss mitarbeiten darf. Damit geht für mich ein großer Wunsch in Erfüllung“, kommentiert Grau die Zuteilung. „Als langjähriger Arzt am Klinikum Ludwigshafen war mir das ein besonderes Anliegen.“ Es gebe in diesem Bereich viel zu tun, viele Probleme seien von der alten Bundesregierung liegen gelassen worden.

Der Altriper Grau ist zudem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Soziales und Arbeit sowie im Ausschuss für Umwelt. jei (Bild: Klinikum)