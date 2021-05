Wotan wuchtet 20 Tonnen

Ludwigshafen. Der Schwerlast-Montagekran Wotan, der aktuell zum Kesselbau am Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) eingesetzt wird, hat in dieser Woche einen besonders großen Brummer am Haken gehabt. Der elf Meter lange und 20 Tonnen schwere Speisewasser-Behälter für den neuen Müllkessel 4 wurde auf seine Position gesetzt. In dem Behälter wird später das Speisewasser des Müllkessels bevorratet. Aus dem Wasser entsteht im Müllkessel durch Hitze Hochdruckdampf. Bis Sommer soll alles an seinem Platz sein, dann wird das Dach des Kesselhauses geschlossen. jei (Bild: GML)

