Ludwigshafen. In der Edigheimer Straße hat am Donnerstagmorgen gegen 4.20 Uhr ein Wohnwagen gebrannt. Laut Polizei ist noch nicht klar, wieso der Wohnwagen, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt wurde, in Flammen aufging. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Personen die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/9632222 zu melden.

