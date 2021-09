Das hat es in diesem Umfang noch nicht gegeben: Angesichts der drangvollen Enge in manchen Teilen Ludwigshafens (Stichwort: Monteurswohnungen), will die Stadtverwaltung die Problemstellung nun strukturierter angehen als bisher. Eine große Untersuchung der Hochschule Ludwigshafen soll sichtbar machen, welche Wohnbedarfe- und -bedürfnisse in der sehr heterogenen Stadtgesellschaft existieren. Die

...