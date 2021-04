Wohnungsbrand in Friesenheim - Couch fängt Feuer

Ludwigshafen. Nach einem Wohnungsbrand in der Friesenheimer Sternstraße sind die Räume nicht mehr bewohnbar. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fing am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Couch Feuer. Als die Feuerwehr eintraf, sei eine starke Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss des zweigeschossigen Wohnhauses festgestellt worden. Nach Angaben der Wehrleute konnten die Bewohner das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig verlassen. Drei Kinder und eine erwachsene Person seien dem Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung übergeben worden. Laut Polizei wurde aber letztlich niemand verletzt.

Der Brand im Wohnzimmer habe schnell gelöscht werden können. Vor allem wegen der starken Rauchentwicklung seien die Räumlichkeiten aber unbewohnbar. „Der Hauseigentümer hat für die betroffenen Bewohner einen Ersatzwohnraum geschaffen“, so die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt die Ursache, Hinweise unter Tel. 0621/963-27 73.