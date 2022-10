Wohnungsbrand in der Burgundenstraße in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Feuerwehr Ludwigshaften ist am späten Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, war dort gegen 17.26 Feuer in einem Badezimmer in der Burgundenstraße im Ludwigshafener Stadtteil West ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Brand von Kleidungsstücken in der Badewanne bereits von den Anwohnern gelöscht. Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten und Entrauchungsmaßnahmen durch. Sechs Personen, darunter drei Kinder, wurde rettungsdienstlich betreut und fünf von ihnen vorsorglich in Ludwigshafener Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren laut Polizei 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit vier Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

