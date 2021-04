Wohnhaus evakuiert

Ludwigshafen. Wegen eines Feuers in einem Kinderzimmer ist in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnhaus in der Bliesstraße evakuiert worden. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, ging der Alarm gegen 1.40 Uhr ein. Der Brand wurde in einem Kinderzimmer im dritten Obergeschoss lokalisiert. Während der Löscharbeiten mussten 20 Personen das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Aus Sicherheitsgründen sei die Wohnung maschinell belüftet worden. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei ist das Zimmer, in dem das Feuer ausbrach, nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Räume des Hauses seien nicht betroffen. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von fahrlässiger Brandstiftung aus. Der Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. jei