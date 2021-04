Wo ist LU am lautesten?

Ludwigshafen. Grollende Motoren, laute Bodenbeläge, dröhnende Güterzüge oder wummernde Industrieanlagen – wo in Ludwigshafen ist es am lautesten und warum? Mit diesen Fragen befasst sich die Stadtverwaltung bei der Aktualisierung der Lärmkartierung und des Lärmaktionsplans. Letzterer wurde 2008 erstmals erstellt und wird derzeit zum vierten Mal überarbeitet. Er dient als Instrument, um Belange des Lärmschutzes bei Infrastruktur- und Bauprojekten möglichst gut berücksichtigen zu können. Daneben geht es auch darum, Lärm an Orten zu mindern, an denen die Belastung Grenzwerte überschreitet und gesundheitsgefährdend wird. Dabei sollen auch Ortsbeiräte und Bürger beteiligt werden. Akustikerin Antje Grebel, seit September 2018 bei der Stadtverwaltung, stellte das Projekt in der letzten Sitzung des Umweltausschusses vor.

Kosten von 70 000 Euro

Der erste Schritt in den Verfahren sei die Lärmkartierung. „Wir legen eine Karte der Stadt an, die zeigt, wo es laut ist und wo leise“, sagte Grebel. Da die aktuelleste Lärmkarte der Stadt aus dem Jahr 2012 stamme, sei es höchste Zeit für eine Aktualisierung. Mit der Kartierung sei ein externes Ingenieurbüro beauftragt, die Berechnungen ermöglichten auch, die Belastungen je Stadtteil zu ermitteln. „So sehen wir, wo Handlungsbedarf besteht“, so Grebel. 70 000 Euro kostet die Erstellung.

Aktuell werden nach Angaben der Akustikerin Grundlagendaten gesammelt. „Wo haben wir welchen Straßenbelag, wo stehen Ampeln, welche Verkehrsmengen sind unterwegs, wie hoch ist der Lkw-Anteil? Mit diesen Informationen können wir eine viel detailliertere Berechnung machen als in den vergangenen Jahren.“ Daneben würden in der Kartierung ein Geländemodell, ein Höhenmodell und eine Erfassung der Lärmschutzeinrichtungen berücksichtigt. „Zu den Industrieunternehmen haben wir Kontakt aufgenommen, damit sie uns die tatsächlichen Lärmwerte zur Verfügung stellen“, erläuterte Grebel. Auch Bahnanlagen würden erfasst, obwohl die Deutsche Bahn eine eigene Lärmkartierung erstellen müsse. „Wir brauchen einfach alle Infos, um zu wissen, wo es wirklich laut ist.“

Die Lärmkartierung soll bis Juli 2022 abgeschlossen sein. Nach Rücksprache mit den Ortsbeiräten sollen lokale Lärmschwerpunkte ausgemacht werden. Ab Mitte 2022 erfolge dann die Auswertung der Kartierung und die Erarbeitung von Vorschlägen zur Lärmminderung. Bei der Ausarbeitung des Lärmaktionsplans werde dann die Öffentlichkeit beteiligt. Über die „Neue LU“ soll allen Haushalten ein Coupon zugehen, auf dem mit der Angabe des Wohnorts lästige Lärmquellen genannt werden können. Diese werden dann mit den objektiven Berechnungen abgeglichen, wie Umwelt-Bereichsleiter Rainer Ritthaler erklärte. Berücksichtigt werde indes nur Lärm, der von Bahn, Schienen, Verkehr und Industrie verursacht werde. Nicht etwa die Geräuschkulisse von Spielplätzen, Veranstaltungen oder aus den Nachbarwohnungen.

Die Fraktionen lobten einhellig, dass die Ortsbeiräte in den Prozess frühzeitig eingebunden werden sollen. Grebel versprach, einen Fragenkatalog zu erstellen, mit dem sich die Gremien passgenau vorbereiten können.

Abschluss Mitte 2023

Wilhelm Wißmann (CDU), Ortsvorsteher in Rheingönheim, wollte mit Blick auf die B 44 in Richtung Limburgerhof wissen, ob auch Geschwindigkeitsbegrenzungen als Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan folgen könnten. Grundsätzlich seien solche Maßnahmen möglich, sagte Bereichsleiter Ritthaler. „Um einen hörbaren Effekt zu erzielen, muss die Geschwindigkeit aber halbiert werden“, sagte er. Um eine Senkung des Lärms um drei Dezibel zu erreichen, müsste im vorliegenden Fall also das Tempolimit von 100 auf 50 heruntergesetzt werden.

Maßnahmen dieser Art sollen aus dem Lärmaktionsplan, der Mitte 2023 stehen soll, abgeleitet und nach seiner Verabschiedung im Stadtrat auch umgesetzt werden.

