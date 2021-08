Gibt es in Ludwigshafen Probleme mit Zweckentfremdung von Wohnraum durch Leerstand? Bleiben also potenzielle Wohnungen absichtlich ungenutzt? Diese Frage kam im Februar 2021 im Oppauer Ortsbeirat auf. Die Verwaltung hat dies zum Anlass genommen, um eine umfangreiche Erhebung von leerstehenden Wohnhäusern in allen Stadtteilen anzustellen. Das Ergebnis wurde jetzt dem Bau- und

...