Wo Erlebtes Veränderung bewirkt

Ludwigshafen. #SexismusVerletzt: In leuchtenden Farben schmückt dieser Slogan die Ludwigshafener Innenstadt. Hintergrund ist eine Kampagne des Vereins Wildwasser und Notruf Ludwigshafen, der Betroffene von sexualisierter Gewalt, Bezugspersonen und Fachkräfte berät und begleitet. Mit der solidarischen Unterstützung vieler öffentlicher Akteure und Akteurinnen wurden Frauen und Mädchen, die alltägliche sexistische Grenzüberschreitungen und Nachrufe (Catcalling) in Ludwigshafen erlebt haben, um einen Bericht über diese Erfahrungen gebeten.

Auch Landrat Clemens Körner und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck unterstützen die Aktion. „Sexismus ist mit Abwertung und Ausgrenzung verbunden und verfestigt ungleiche Machtverhältnisse. Sexismus kommt tagtäglich vor, überall“, sagt Jutta Steinruck. Um genau das sichtbar zu machen, wurden zum Weltfrauentag am Dienstag, 8. März, in der ganzen Stadt Orte mit dem Hashtag #SexismusVerletzt markiert. Orte, von denen die Betroffenen berichtet haben. Orte, an denen Sexismus Menschen verletzt hat und immer wieder verletzt. Orte, an denen Passanten und Passantinnen durch die Aktion aufmerksam gemacht und zum Nachdenken angeregt werden sollen. Orte, an denen schließlich Veränderung passieren kann. Auf Instagram und Facebook werden ab Dienstag, 8. März, die dazugehörigen Erfahrungsberichte anonymisiert geteilt, um Betroffenen eine Stimme zu geben, sie ernst zu nehmen und sich gemeinsam gegen Sexismus zu positionieren. Die gesammelten Berichte bieten Anhaltspunkte, wie sexistische Verletzungen in Zukunft vermieden werden können. „Mein ganzes Leben habe ich das schon erlebt“, äußerte sich eine Betroffene. Doch aus ihrem Erfahrungsbericht geht hervor, dass genau diese andauernde Alltäglichkeit von sexistischem Verhalten das ist, was sie verletzt. Immer wieder und überall.

„Die Erfahrungsberichte sind Negativbeispiele, die uns bewusst machen können, wie viel Sexismus in unserem Alltag steckt und welche Machtverhältnisse dahinterstehen“, sagt Mareike Bundschuh, hauptamtliche Mitarbeiterin bei Wildwasser und Notruf Ludwigshafen. „Die Auswirkungen solcher Erfahrungen auf Betroffene sind oft stärker, als es scheint.“

Global gibt es vielerorts Initiativen wie zum Beispiel catcallsofnyc/catcallsofmannheim, die diese Erfahrungen auch im Alltag Nicht-Betroffener Menschen sichtbar machen, indem sie sie auf der Straße ankreiden. Das zeige, was Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck so formuliert: „In einer Gesellschaft, in der ein freies und selbstbestimmtes Leben für alle Menschen möglich ist, hat Sexismus keinen Platz.“ red

Info: Mehr Informationen unter wildwasser-ludwigshafen.de