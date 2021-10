Wissensschiffankert in der Region

Ludwigshafen/Mannheim. Die schwimmende Außenstelle des Heilbronner Science Centers, die MS experimenta, ist derzeit in der Region zu besichtigen. Nach einer Station in Ludwigshafen legt das Wissensschiff am Dienstag in Mannheim am Steiger unterhalb der Kurpfalzbrücke an und steht dort auf dem Neckar bis Freitag für einen Besuch offen. Im Bauch des Schiffes erwarten die Gäste ein Labor und verschiedene Mitmach-Stationen, die in eine Ausstellung eingebettet sind. Vor allem Kinder können jede Menge über Wissenschaft, Technik und den menschlichen Körper lernen.

Drei Zeitfenster zu buchen

Es ist die zweite Tour der MS experimenta über Rhein, Main, Neckar und Mosel. Noch bis zum 10. November ist sie auf den Flüssen unterwegs, den letzten Halt macht sie in Stuttgart. Wegen der Corona-Pandemie müssen sich Besucher im Vorfeld anmelden. In Mannheim gibt es drei Zeitfenster: 13 bis 15 Uhr, 15 bis 17 Uhr und 17 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, an Bord gilt die 3G-Regel. In Ludwigshafen wurde das Schiff am Samstag rege besucht. jei