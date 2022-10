„Wir müssen jetzt handeln“

Das geplante BASF-Sparprogramm inklusive Stellenabbau in Ludwigshafen ist nach Ansicht von Martin Brudermüller alternativlos: „Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass sich die schwierige Situation von alleine in Luft auflöst. Wir müssen als Unternehmen jetzt handeln“, bekräftigt der Vorstandsvorsitzende des Konzerns, als er am Mittwoch die Zahlen für das dritte Quartal

...