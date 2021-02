Ludwigshafen. Am 8. März 2020 wurde im Musikpark Ludwigshafen zum letzten Mal gefeiert. „Das ist bald genau ein Jahr her. Wahnsinn“, sagt Michael „Mike“ Gebhardt, Geschäftsführer der Großraumdisco am Berliner Platz. Seitdem geht nichts mehr. Der erste Lockdown kam, im Sommer gab es keine Lockerungen für Clubs und momentan ist an Partys nicht zu denken. „Wir kämpfen weiter“, sagt Gebhardt, der sich mit seinem Team fest vorgenommen hat, die Krise mit dem Musikpark zu meistern. „Trotz aller Widrigkeiten wollen wir auf keinen Fall dauerhaft schließen.“

Dabei ist die finanzielle Situation mehr als angespannt. „Wir haben jetzt seit einem Jahr keinen Pfennig verdient“, erläutert der Geschäftsführer. Viele Kosten würden dennoch weiterlaufen. Und was die Staatshilfen anbelangt, so ist der Musikpark gekniffen. „Wegen der einsturzgefährdeten Hochstraße mussten wir den Club von Mitte November bis Anfang Dezember 2019 bereits für drei Wochen schließen. Dementsprechend hatten wir da deutlich weniger Umsatz“, so Gebhardt. Da sich die Staatshilfen an den Umsätzen aus den Vergleichsmonaten 2019 orientieren, fallen diese nun für die Disco deutlich geringer aus. „Wir erleben gewissermaßen eine doppelte Bestrafung.“

Erst ein Viertel eingetroffen

Von den zugesagten Hilfen sei längst noch nicht alles bei dem Unternehmen eingetroffen. „Von der Novemberhilfe haben wir ein Viertel erhalten, für den Dezember noch gar nichts“, berichtet Gebhardt. Der Musikpark habe deshalb ein zweites großes Darlehen beantragen müssen, um anfallende Kosten decken zu können, bis die Hilfen eintreffen.

Die Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. „Es ist wichtig, dass sie versorgt sind. Nach so langer Zusammenarbeit will man nicht erleben, dass jemand auf der Straße steht“, sagt Gebhardt. Während sich anderswo viele Arbeitnehmer von der Veranstaltungsbranche abwenden, weil ihnen die Zukunft zu ungewiss sei, habe aus dem Musikpark-Team erst ein Mitarbeiter gekündigt. „Natürlich ist aber eine gewisse Verunsicherung da. Die Menschen müssen ja ihre Familien versorgen.“

Noch gebe es für Discos keinerlei Öffnungsperspektiven, sagt Gebhardt, der beim Bundesverband deutscher Discotheken und Tanzbetriebe (BDT) den Posten als Kassenprüfer bekleidet. „Auf Verbandsebene setzen wir uns für die Belange der Betreiber ein, haben alle Landesregierungen angeschrieben“, berichtet er. „Leider gelten Discos für die Politik nicht als systemrelevant und laufen deshalb unter ferner liefen, was mögliche Öffnungen angeht.“ Der Musikpark werde ohnehin erst wieder aufmachen, wenn eine 100-prozentige Öffnung möglich sei. „Irgendwelche Konstrukte mit einer Person pro zehn Quadratmeter machen für einen so großen Club keinen Sinn.“ Die Kosten für Personal und Betrieb könnten damit nicht annähernd aufgefangen werden.

Einen Lichtblick sieht Gebhardt in den Impfungen. „Wir hoffen, dass sich dadurch in absehbarer Zeit etwas tut. So lange müssen wir es noch durchstehen. Aber ewig kann es so nicht mehr weitergehen.“