Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen stehen vor einem Vier-Punkte-Spiel im Kampf um den Verbleib in der Handball-Bundesliga. Die Pfälzer, die unter der Woche den Vertrag mit Kreisläufer Maximilian Haider verlängerten und mit Ziga Urbic, einen 23 Jahre alten Slowenen vom österreichischen Bundesliga-Fünften SC Kelag Ferlach, einen neuen Keeper für die nächste Saison verpflichteten, empfangen am Samstag, 20.30 Uhr, den HSC 2000 Coburg. Ein Sieg im Kellerduell der Liga ist für die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke Pflicht.

AdUnit urban-intext1

Bei den Eulen wurde in den vergangenen Tagen hart trainiert. Die Ludwigshafener, die aktuell Vorletzter sind, sehen die Partie gegen Tabellenschlusslicht Coburg schon als kleines Endspiel. „Wir haben zwar noch 16 Spiele , aber die Begegnung gegen Coburg ist richtungsweisend. Zwei Drittel der Saison sind rum, wir hatten jetzt viele enge Spiele. Wir brauchen die Punkte“, sagt Eulen-Trainer Ben Matschke.

Sechs Punkte haben die Pfälzer Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang, den die HBW Balingen-Weilstetten einnimmt. „Man sieht, wie eng es in der Liga zugeht. Jede Mannschaft ist in der Lage, zu punkten. Wir haben Heimspiel und spielen gegen einen Aufsteiger. Der ist Letzter. Wir wollen und wir müssen gewinnen“, sagt Philipp Grimm, der Teammanager der Eulen.

Linksaußen Jonathan Scholz schlägt in die gleiche Kerbe: „Da kann man nicht groß drum herumreden. Es ist ein ganz wichtiges Spiel, das wir gewinnen müssen.“ Die Eulen zeigten zuletzt ordentliche Leistungen. Doch was fehlte, war die Belohnung in Form von Punkten. Scholz macht klar: „Nach der Länderspielpause haben wir uns stabilisiert, haben die Spiele enger gestaltet. Aber jetzt wird es Zeit, gegen ein Team, das hinter und steht, Punkte einzufahren.“

AdUnit urban-intext2

Coburg ist für Coach Matschke kein echter Aufsteiger. „Die haben viele Routiniers in der Truppe. Das ist ein sehr professionelles Team“, sagt der Trainer und nennt beispielsweise der 31-jährige Drsako Nenadic, der zu Saisonbeginn vom spanischen Erstligisten BM Granollers nach Coburg gekommen war und in der Bundesliga schon in Flensburg, bei den Füchsen in Berlin und beim HSV Hamburg spielte.

Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit 23:23. Ein Unentschieden wäre für beide Teams diesesmal wohl viel zu wenig.

AdUnit urban-intext3