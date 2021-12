Wintereinsatz auf rund 570 Kilometern

Ludwigshafen. Die ersten Schneeflocken sind in diesem Spätjahr bereits vom Himmel gefallen, noch hat es aber in der Region kein größeres Verkehrschaos wegen glatter Straßen gegeben. Sollten die kommenden Wochen noch mehr Schnee und Eis bringen, dann ist die Stadt Ludwigshafen jedenfalls gerüstet. Für Wintereinsätze stehen insgesamt 36 Fahrzeuge beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) bereit, wie aus einer Mitteilung hervorgeht: neun Streu- und Räumfahrzeuge, sieben kleinere Streuer und zwei Kleinst-Streuer sowie 18 Klein-Lkw.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Falls erforderlich, beginnt der Winterdienst morgens um 5 Uhr und dauert bis in die Abendstunden. „Wenn bei einem Volleinsatz alle verfügbaren Gerätschaften und Einsatzkräfte gleichzeitig gegen Schnee und Eis tätig werden, sind bis zu 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf rund 570 Straßenkilometern mit Schütte, Streugut, Schneeschiebern und Fahrzeugen unterwegs“, teilt die Verwaltung mit. Innerhalb von dreieinhalb Stunden werden Brücken, Hochstraßen und die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte sowie Zebrastreifen, Kreuzungen und öffentliche Plätze maschinell und manuell geräumt. „Wird es extrem winterlich, packen Mitarbeiter des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe, des Bereichs Stadtentwässerung und Straßenunterhalt sowie der Abteilung Verkehrstechnik mit an.“

Die Verwaltung ruft täglich, bei besonderen Wetterlagen stündlich, Vorhersagen über den Internetdienst Meteogroup und Wettermanufaktur ab. Daran orientiert sich die Wochen- und Tagesplanung. Auch die drei Glättemeldeanlagen an der Pylonbrücke, in der Meckenheimer Straße und an der L 523 seien wichtige Indikatoren. „Jede Wetteränderung mit Regen, Schnee und Eis wird über Sensoren in der Fahrbahndecke sofort an den Betrieb gemeldet“, so die Stadt. Für den Ernstfall eingelagert sind 2000 Tonnen Salz, 350 Tonnen Granulat und 120 Tonnen Magnesiumchlorid in Tanks sowie 15 Tonnen Natriumchlorid-Sole in einer Mischanlage. red/jei