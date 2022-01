Windschutzscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Klärung einer Sachbeschädigung in Ludwigshafen. Denn dort ist in der Neujahrsnacht ein abgestelltes Auto im Stadtteil Hemshof beschädigt worden. Wie die Beamten am Samstagmorgen mitteilten, wurde die Windschutzscheibe des Autos am Samstag zwischen 2 Uhr und 4 Uhr morgens mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und ist daraufhin zersprungen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz war das Auto in der Seilerstraße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 700 Euro. Zeugen, die etwas zum Vorfall beobachtet haben oder auch Angaben zu den bislang unbekannten Tätern oder dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Nummer 0621/963-22 22 zu melden. vs

