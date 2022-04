Wildpark Rheingönheim über Ostern durchgehend offen

Ludwigshafen. Der Wildpark Rheingönheim hat über die Feiertage ganz normal täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag und Ostermontag, 17. und 18. April, findet in diesem Jahr nach der Corona-bedingten Pause auch wieder das Ostereiersuchen auf der Anlage statt. Der Förderverein Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim e.V. lädt zusammen mit Maskottchen Nico Nuss Kinder jeweils von 14 bis 16 Uhr in den Außenbereich des Hauses der Naturpädagogik ein. Gesucht werden die bunten Eier, solange der Vorrat reicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es muss nur das Eintrittsgeld gezahlt werden. Dieses beträgt für Erwachsene sechs, für Kinder vier und für Familien 15 Euro.

