Wildpark Rheingönheim stellt Jahresprogramm vor: Vom Waldkauz zum Christbaum

Erholung in bedrohlichen Zeiten bietet dieser Tage der Wildpark Rheingönheim. In dem 30 Hektar großen Areal entlang der Neuhöfer Straße sind mehr als 200 Tiere aus 30 europäischen Wildarten zuhause. „Auwälder sind besonders wertvolle Schutzgebiete“, erklärte Umweltdezernent Alexander Thewalt bei der Vorstellung des Jahresprogramms 2022. 30 Veranstaltungen wird es dieses Jahr geben, nachdem 2021 Pandemie-bedingt keines der 20 geplanten Events durchgeführt werden konnte.

Los geht es mit dem Frühlingserwachen am 20. März. Die Sinnesführung mit lebendigen Aktionen findet zwischen 11 und 13 Uhr statt und richtet sich an die ganze Familie. Mit „Entdeckeraugen“ sollen Tiere und Pflanzen im saisonalen Wandel beobachtet werden, erläuterte Gabriele Bindert, Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe bei der Stadt Ludwigshafen. So sind Ohren und Nasen bei dieser Erkundungstour besonders gefragt.

Die „Jahreszeiten im Wildpark“ sind darüber hinaus am 24. Juni, 23. September und 16. Dezember zu erleben. Wer das Gehör schärfen will, sollte sich den 26. März vormerken: Bei der „WaldNacht im Wildpark“ wird das Gelände in der Dunkelheit durchkämmt. Dadurch verändert sich die Wahrnehmungsfähigkeit, Sinneserfahrungen erreichen inmitten der Tiere eine neue Dimension. Den „Muttertag mal anders“ gibt es am 8. Mai. Von 15 bis 17 Uhr erklärt Referentin Andrea Hauk, wie Tiermütter mit ihrem Nachwuchs agieren. Dabei beantwortet sie auch die Frage, weswegen Tierbabys häufig ein anderes Fell oder Gefieder besitzen als die Eltern.

Vom Waldkauz zum Christbaum

Ein Highlight steht am 15. Mai mit dem Erlebnistag für Familien bevor. Bei rund 30 Aktionen mit Spiel, Spaß und Spannung können sich Alt und Jung über Umwelt- und naturpädagogische Themen informieren. Auch kann auf einer Slackline balanciert und auf dem Strohspielplatz getobt werden. Wer mit Bus oder Bahn anreist, erlebt die Fahrt zum Wildpark im Traktor. Nach der „Batnight“ am 27. August, bei der Fakten und Biologie der Fledermäuse in einem Film dargestellt werden, steht am 11. September der Tag der offenen Tür auf dem Programm. Dann bringt Falkner Maik Heublein den Besuchern die Lebensweise von Waldkauz, Falken und Bussarden näher.

Ein „Herbstferienprogramm“ ist für die Zeit zwischen dem 24. und 28. Oktober geplant. Jeweils zwischen 9 und 15.30 Uhr werden Musik, Natur und digitale Medien miteinander verbunden. Den Ferienkurs, bei dem Kinder über Geräusche aus der Natur an die Musik herangeführt werden, hält Johnny Rieger. Der Musiker und Gitarren-Vocalcoach will mit den jungen Teilnehmern Texte entwickeln, Rhythmen finden und das fertige Lied zu einer Videoperformance erweitern. Den Jahresausklang bildet die Waldweihnacht am 17. Dezember. Für die Waldtiere wird dabei ein Weihnachtsbaum mit gesunden Leckereien hergerichtet.

Zu den laufenden Angeboten gehören zudem die Wildparkrallye, das Eselreiten von April bis September sowie die Gelegenheit, für einen Tag Tierpfleger zu sein. Diesbezügliche Buchungsanfragen sind über 0621/504-3370, -3380 oder E-Mail (wildpark@ludwigshafen.de) möglich.

Tierpatenschaften im Angebot

Auch kann das Haus der Naturpädagogik für private Geburtstagsfeiern reserviert werden. „Spannende Abenteuer mit Waldhexe Fabula“ sind speziell für Kindergeburtstage konzipiert. Senioren können an Exkursionen teilnehmen und bei einem Lichtbildvortrag historische Bilder kennenlernen.

Im Laufe des Jahres sollen zwei neue Auerochsen angesiedelt werden, kündigte Gabriele Bindert weiter an. Außerdem ist die Umsiedlung von Bodenbrütern wie Fasan und Rebhuhn vorgesehen, die bis dahin im Ebertpark lebten. Im hinteren Bereich des Geländes sind zusätzliche Toiletten geplant. Traditionell können im Wildpark Tierpatenschaften eingegangen werden. Wer eine mindestens dreijährige Patenschaft für ein Tier oder ein Gehege übernehmen möchte, kann sich telefonisch oder per E-Mail melden.