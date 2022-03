Wildpark: Münchener Auerochsen sollen für Nachwuchs sorgen

Ludwigshafen. Zwei junge Auerochsen aus dem Münchener Tierpark Hellabrunn sind in den Wildpark Rheingönheim eingezogen. Wie die Stadt mitteilt, sollen das Weibchen und das Männchen zwei Tiere ersetzen, die im vergangenen Jahr kurz nacheinander gestorben waren. Die Jungtiere wurden am 8. und 10. Mai 2021 in München geboren und leben seit Montag im Gehege des Ludwigshafener Auenwäldchens. Da sie künftig für Nachwuchs im Wildpark sorgen sollen, durften sie nicht miteinander verwandt sein. „Die Tiere sollen sich in den kommenden Wochen akklimatisieren und stehen unter besonderer Beobachtung der Tierpflegerinnen und Tierpfleger“, so die Verwaltung. Mit im Gehege lebt noch ein weiblicher Auerochse, der etwa 13 Jahre alt ist.Der Wildpark ist derzeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet. jei (Bild: Stadtverwaltung)

