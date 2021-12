Wildpark durchgehend offen

Ludwigshafen. Welche städtischen Einrichtungen sind zwischen den Jahren und über Neujahr geöffnet, welche geschlossen? Wann ist ein Schwimmbadbesuch möglich und zu welchen Zeiten öffnet der Wildpark? Nachfolgend ein Überblick über die Öffnungszeiten.

Hallenbäder

Das Hallenbad Süd (Erich-Reimann-Straße 5) ist am 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Von 27. bis 29. Dezember und ab 2. Januar gelten die üblichen Winteröffnungszeiten (montags 8 bis 20 Uhr, dienstags 7 bis 20 Uhr, mittwochs 8 bis 18 Uhr, donnerstags kein öffentlicher Badebetrieb, freitags 7 bis 20.45 Uhr, samstags 7 bis 18 Uhr, sonntags 8 bis 19 Uhr). Das Hallenbad Oggersheim bleibt über die Winterferien komplett geschlossen. Es öffnet erst wieder am Dienstag, 4. Januar.

Friedhofsverwaltung

Den Auerochsen im 30 Hektar großen Wildpark Rheingönheim kann man auch zwischen den Jahren einen Besuch abstatten. © Thomas Rittelmann

An Silvester und Neujahr bleibt die Ludwigshafener Friedhofsverwaltung geschlossen. Geöffnet ist sie von 27. bis 30. Dezember immer von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie – bis auf Mittwoch, 29. Dezember – von 14 bis 16 Uhr. Ab 3. Januar gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Telefonisch ist die Friedhofsverwaltung während der Öffnungszeiten unter 0621/504-48 49 zu erreichen.

Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst ist ebenfalls an Neujahr und Silvester geschlossen. Für Abholungen wird jedoch laut Stadt ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst eingerichtet. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) bittet im Trauerfall um eine telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnummer 0621/62 25 25.

Wildpark Rheingönheim

Der Wildpark Rheingönheim (Neuhöfer Straße 48) ist bis 2. Januar täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Einem Ausflug in das 30 Hektar große Auenwäldchen steht also nichts im Wege. Letzter Einlass ist immer um 15 Uhr. Ab 3. Januar ist der Park bis 17 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist dann um 16 Uhr. Die Stadt bittet Besucherinnen und Besucher, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Es werden zudem Kontaktdaten erfasst.

Abfallentsorgung

Bei den Terminen für die Abfallentsorgung ergeben sich keine Abweichungen von den im Abfuhrkalender genannten Daten.

Wertstoffhöfe

Die drei Wertstoffhöfe in Nord, Süd und West sind allesamt am 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Ansonsten gelten zwischen den Jahren die regulären Öffnungszeiten.

Volkshochschule

Die Volkshochschule (VHS) im Bürgerhof macht Winterpause. Seit Donnerstag, 23. Dezember, und noch bis einschließlich Sonntag, 2. Januar bleibt die Einrichtung zu. Ab Montag, 3. Januar, ist die VHS wieder erreichbar. Anmeldungen für Kurse sind laut Stadt jederzeit online unter www.vhs-lu.de möglich.

Ernst-Bloch-Zentrum

Das Ernst-Bloch-Zentrum (Walzmühlstraße 63) bleibt zwischen den Jahren ebenfalls zu – bis einschließlich 3. Januar. red/jei