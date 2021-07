Ludwigshafen. Wegen der sinkenden Infektionszahlen und den damit verbundenen Lockerungen ist ab sofort der Besuch des Wildparks in Rheingönheim auch wieder ohne Anmeldung möglich. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Besucher werden gebeten, sich an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Die Kontaktdaten müssen zur Nachverfolgung nach wie vor angegeben werden, so die Verwaltung.

