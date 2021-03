Ludwigshafen. Der Wildpark Rheingönheim öffnet ab Montag, 8. März, wieder für Besucher – allerdings mit zwei wichtigen Änderungen. Gemäß der Landesverordnung zur Pandemie müssen Eintrittskarten vorab gebucht werden, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Zudem darf sich nur eine begrenzte Zahl an Gästen im Wildpark aufhalten. Für die Vorbuchungen beauftragte der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) ein Callcenter. Besucher können ab Sonntag, 7. März, 11 Uhr, unter der Telefonnummer 06202/92 72 183 angeben, an welchem Tag, um welche Uhrzeit und mit wie vielen Personen sie in den Wildpark kommen möchten. Bei einer Öffnungszeit von 9 bis 18 Uhr, einer Wegefläche von 16 000 Quadratmetern und der Vorgabe von einer Person auf mindestens zehn Quadratmeter Fläche können maximal 170 Menschen pro Stunde eingelassen werden, rechnet die Verwaltung vor. Letzter Einlass ist um 17 Uhr.

Abgleich per Ausweis

Die Listen mit den Anmeldungen bekommt die Pforte am Wildpark. Dort werden nur Angemeldete einlassen, so die Stadt. Auch Besitzer einer Jahreskarte müssen sich anmelden. Die Listen dienen als Kontaktdatenerfassung. Ein Abgleich vor Ort erfolgt über eine Ausweiskontrolle. Die WBL-Mitarbeiter hatten in den vergangenen Tagen die Wege gesäubert, Desinfektionsmittel-Stationen aufgestellt und Schilder, die auf die Einhaltung der Abstandsregel hinweisen, montiert. Das Haus der Naturpädagogik bleibt indes vorerst weiter geschlossen. ott