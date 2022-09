Wieder weniger Kriminalität

Ludwigshafen. Die Gartenstadt ist ein sicherer Stadtteil. So lautet das Fazit von Polizeiermittler Markus Schmitt, der den Mitgliedern des Ortsbeirats in ihrer jüngsten Sitzung die Kriminalitätslage des vergangenen Jahres vorstellte. „Das Ergebnis freut mich sehr“, sagte Ortsvorsteher Andreas Rennig anschließend. Das belege die exzellente Wohnqualität im Stadtteil.

Schmitt hatte sich viel Mühe gemacht, die Zahlen zusammenzustellen und die Hintergründe aufzuzeigen. Corona habe auch hier vieles verändert. „Die Menschen waren viel zu Hause, damit gab es weniger Wohnungseinbrüche, Kneipen waren geschlossen und somit gab es keine Kneipenschlägereien und auch weniger Ladendiebstähle wurden registriert,“ sagte der Polizeiermittler zufrieden.

Dann ging Schmitt ins Detail: Insgesamt wurden 832 Straftaten gezählt. Bei Vergehen wie Körperverletzungen und Raub gab es 2020 195 Fälle, im Jahr 2021 196. Diebstähle und Ladendiebstähle gab es 2020 146, im Jahr 2021 waren es nur 110. Schwerere Delikte lagen 2020 bei 101, im Jahr 2021 waren es 62. Vermögensdelikte wie Schwarzfahren oder Internetkriminalität wurden 2020 129 und in 2021 146 verzeichnet.

Unter Sonstiges fallen Bedrohung und Sachbeschädigungen – hierbei seien 2020 210 und 2021 191 Fälle gemeldet worden, so Schmitt. Bei der Straßenkriminalität wurde 2020 65 Fälle registriert, in 2021 74. Bei den Wohnungseinbrüchen gab es einen Rückgang um neun Fälle auf acht in 2021. „Im Vergleich zum gesamten Stadtgebiet kann die Gartenstadt zufrieden sein“, sagte Schmitt. 2022 setze sich dieser Trend fort.

Danach befassten sich die Mitglieder des Ortsbeirats mit Fragen wie etwa der Parksituation am Seniorenheim Franz Wolf. Die Verwaltung hatte wiederholt ein Parkverbot in diesem Abschnitt der Kallstadter Straße abgelehnt. Darüber waren die Mitglieder des Ortsbeirats und der Ortsvorsteher enttäuscht. „Das ist hier hochgradig gefährlich, wir bleiben da dran“, sagte Rennig.

Das GAG-Bauvorhaben in der Eichenstraße kann noch immer nicht vorgestellt werden, die GAG möchte das erst tun, wenn sie Rechtssicherheit hat. Heftig diskutiert wurde über die Frage, ob die GAG das Vorhaben überhaupt vorstellen muss, da es sich um ein erschlossenes Baugrundstück handelt. „Die GAG hat schon immer ihre Projekte dem Ortsbeirat vorgestellt, und ich bin sicher, das werden sie zu gegebener Zeit auch tun“, sagte der Ortsvorster. ad