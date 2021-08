Wieder testen ab Montag

Ludwigshafen. Auf Grundlage der 25. Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz gilt in Ludwigshafen ab Montag, 23. August, in einigen Bereichen die 3G-Regel. Wegen einer anhaltenden Inzidenz über 35 müssen Besucher etwa in Restaurants, Bars, Kantinen und Cafés einen negativen Corona-Test vorweisen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Nach Angaben der Stadtverwaltung gilt die Testpflicht ebenso für Menschen, die körpernahe Dienstleistungen wie Friseurbesuche, Kosmetik- oder Körperpflegeanwendungen in Anspruch nehmen. Auch für den Besuch von Museen und vergleichbaren Einrichtungen ist die 3G-Regel ab Montag Voraussetzung. Als Nachweis ist ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test erforderlich.

Unterdessen steigt die Inzidenz – wie im gesamten Land – auch in Ludwigshafen weiter an. Am Freitag vermeldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) einen Wert von 77,2. Insgesamt 25 Neuinfektionen wurden gemeldet, die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 11 001. Als genesen gelten 10 397 Personen, akut infiziert sind 268 Menschen. jei