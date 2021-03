Ludwigshafen. In Ludwigshafen verschärft die Verwaltung ab Montag deutlich die Corona-Maßnahmen. Dann gilt wieder eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Bürgerinnen und Bürger dürfen in dieser Zeit nur mit triftigem Grund das Haus verlassen. Außerdem dürfen sich Personen aus einem Hausstand im öffentlichen Raum nur noch mit einer Person aus einem anderen Hausstand treffen. Auch für den Einzelhandel gelten neue Auflagen.

Trotz steigender Corona-Zahlen lockert Rheinland-Pfalz den Lockdown für die Außengastronomie etwas: Ab Montag sollen Restaurants, Gaststätten und Cafès in Regionen, in denen der Inzidenzwert unter 100 liegt, in ihren Außenbereichen unter strengen Auflagen wieder Gäste bewirten dürfen.