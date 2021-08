Wieder acht Neuinfektionen

Ludwigshafen. Die Corona-Zahlen in Ludwigshafen steigen stetig an. Bis Freitagmittag sind erneut acht Neuinfektionen gemeldet worden. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervor. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle stieg damit auf 10 749. Die Kurve der akut Infizierten zeigt auch wieder deutlich nach oben. Aktuell sind 94 Personen positiv getestet – am Freitag vor zwei Wochen waren es noch 52. Als genesen gelten inzwischen 10 320 Personen. Die Inzidenz in der Chemiestadt hat wieder die 20er-Marke überschritten und liegt bei 20,3 – exakt der Durchschnittswert in Rheinland-Pfalz. jei

