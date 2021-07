Wie zuverlässig ist die Alarmierung?

Ludwigshafen. Die Unwetterkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen hat aufhorchen lassen. Vielfach wurde berichtet, dass die Alarmierung der Bevölkerung über Sirenen oder digitale Warnsysteme nicht optimal funktioniert hat. Für die CDU-Stadtratsfraktion ist dies Anlass, um nachzufragen, wie sich die Situation in Ludwigshafen darstellt. Kann die Bevölkerung in der Chemiestadt im Katastrophenfall schnell und effizient gewarnt werden? Dazu stellt die CDU zur nächsten Hauptausschusssitzung im September eine Anfrage und fordert Berichterstattung von der Verwaltung.

Eine der 2017 entlang des BASF-Werks installierten Sirenen. © Prosswitz

„Ludwigshafen hat aufgrund seiner vielfältigen industriellen Anlagen auch vermehrte Risiken für Großschadensereignisse. Deshalb ist eine frühe und sichere Information der Bevölkerung in Gefährdungssituationen erforderlich“, heißt es in einer Mitteilung. Dem sei durch neue, leistungsstarke Sirenen Rechnung getragen worden. In Bezug auf Standort und Hörbarkeit sollten die Sirenen jedoch nochmals genau betrachtet werden, so die Forderung der CDU. Gleiches gelte für die Bedeutung, Verbreitung und Wertigkeit der digitalen Warnsysteme in der Stadt.

„Eine verzögerte Alarmierung der Bürger oder gar fehlende Erreichbarkeit muss weitgehend vermieden werden. Dazu ist es für uns als Kommunalpolitiker wichtig, den aktuellen Stand zu kennen“, sagt Fraktionschef Peter Uebel.

Konkret will die CDU unter anderem wissen, wie die Stadt in Sachen Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr aufgestellt ist, ob angesichts der Unwetterkatastrophen Handlungsbedarf bestehe, wie die Ergebnisse des letzten Warnaktionstags ausgefallen sind, ob die Sirenen gut hörbar sind, ob es diesbezüglich Aufrüstungsbedarf gibt und ob die Systeme Nina, Katwarn und MoWas lückenlos funktionieren.

In Ludwigshafen gibt es 34 Warnsirenen, die meisten davon sind Motorsirenen. Nach einem Beschluss aus dem Jahr 2020 werden diese bis Anfang 2023 durch elektronische Hochleistungssirenen ersetzt. jei