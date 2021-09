Wie lernen Kinder anderen Kulturen offen zu begegnen?

Protestantische Kindertagesstätten stehen allen Kindern offen – ganz gleich welcher Religion oder Kultur. Deshalb ist interkulturelle und interreligiöse Erziehung in den Einrichtungen nichts Neues. Neu ist aber ein Konzept, das dieser Arbeit ein einheitliches Fundament gibt. Dazu gehört, dass in den protestantischen Kitas in Ludwigshafen Fachkräfte mit einer interkulturellen Ausbildung tätig sein werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Konzept ist richtungsweisend ausgelegt: „Damit bekennt sich der Verbund unserer Kitas, offen zu sein für alle Kulturen und Religionen. Das Konzept untermauert, wie wichtig uns interkulturelle und interreligiöse Arbeit sind“, erklärt Pfarrer Frank Wolf, der die theologische Gesamtleitung in dem Kita-Verbund leitet. Auf einer Klausur-Tagung Anfang September wurde das Konzept an die stellvertretenden Kita-Leitungen übergeben. Damit erfolgte der Startschuss für die Umsetzung.

Treffen mit Gleichaltrigen

Interkulturelle und interreligiöse Erziehung findet in den 20 protestantischen Kitas längst statt, denn in den Einrichtungen bildet sich die Gesellschaft ab. Kinder mit verschiedenem kulturellem Hintergrund spielen und lernen unter einem Dach. Für die Mädchen und Jungen ist ihre Kita meist der erste Ort in ihrem Leben, an dem sie erfahren, dass Gleichaltrige anders aussehen, anders sprechen, sich anders verhalten. Nicht immer verläuft das reibungslos. Und natürlich dort begegnen sich auch Eltern und Fachkräfte.

„Die Wertschätzung und Anerkennung aller Menschen ist ein Kernpunkt des protestantischen Profils“, erläutert Pfarrer Wolf. „Die Kinder, aber auch die Eltern und andere Besucher unserer Einrichtungen sollen erfahren: Jeder Mensch gehört dazu. Jeder ist willkommen, denn Gott hat alle Menschen gern.“ Es gelte, die Würde des Menschen in den Blick zu nehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dazu gehöre laut Frank Wolf, allen die gleichen Chancen auf Bildung und Entwicklung der Persönlichkeit einzuräumen. Das umfasst, dass die Kinder einen Zugang zu ihrer Religion finden und ihn auch bewahren. Es ist normal, verschieden zu sein. Anderen soll man offen und respektvoll begegnen, ohne seine eigene Kultur zu verleugnen. Aber wie lernen Kinder das? Wie gelingt ein gutes Miteinander verschiedener Menschen? Damit das gelingt, setzen die protestantischen Kitas auf pädagogische Fachkräfte mit einer interkulturellen Zusatzausbildung.

In der Zusatzausbildung haben die Erzieher und Erzieherinnen gelernt, was Kulturen und Religionen unterscheidet, aber auch verbindet. Sie haben sich mit ihrer eigenen Prägung auseinandergesetzt und wissen, dass sie nicht alle Situationen aus dem Blickwinkel der eigenen Kultur bewerten dürfen. Und sie kennen Methoden, die vermitteln, dass es normal ist, verschieden zu sein. Das kann zum Beispiel Kunst aus einer Kultur sein, die Anregung gibt für ein Spiel oder zum Basteln. Das kann über Bilderbücher geschehen, die kulturelle Vielfalt darstellen. Das kann auch ein Ausflug in die Moschee, Synagoge oder Kirche sein. Dazu gehört auch, sich mit den Kindern auszutauschen, wie in den Kulturen Feste gefeiert werden.

Konzept regelmäßig aktualisieren

Wichtiger Punkt im interkulturellen Konzept ist die Arbeit im Kita-Team. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen über ihre eigene kulturelle Prägung nachdenken und wie sie untereinander damit umgehen. Das wirkt wiederum auf die Kinder, die sich das Verhalten abschauen.

Zusätzliche Fachkräfte mit interkultureller Ausbildung sind der Motor, um eine professionelle interkulturelle Bildung und Erziehung umzusetzen. Die jeweilige Fachkraft arbeitet eng mit den Kita-Leitungen und den Kolleginnen und Kollegen in den Gruppen zusammen. Sie vernetzt sich mit Partnern, etwa der Kirchengemeinde oder Anlaufstellen im Stadtteil. Diese zusätzlichen Stellen werden über das Sozialraum-Budget des Landes finanziert. Dieses Budget stärkt die soziale Arbeit in Kitas. Das Konzept ist kein abgeschlossenes Werk. Es wird regelmäßig überprüft und neu ergänzt. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3