Mehr als ein Jahr nach dem Abschluss des Pilzhochstraßen-Abrisses in Ludwigshafen wird es allmählich ernst in Sachen Ersatzneubau. Am kommenden Montag, 25. Oktober, will die Verwaltung in der Sitzung des Stadtrates über die Vorplanung und die Terminschiene für die neue Hochstraße Süd informieren. Die Planungen der Stadt seien soweit abgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Am 27. Oktober

...