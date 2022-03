Rote, grüne und blaue Neonlichter blitzen auf. Dicht an dicht stehen Menschen nebeneinander, tanzen und liegen sich in den Armen. „Das ist kein Zappeln, das sind Glücksgefühle, wenn man wieder tanzen kann“, schreibt eine Frau zu ihrer Instagram-Story, auf der zu sehen ist, wie sie mit blinkenden Schuhen durch den Musikpark in Ludwigshafen tanzt. Die Eindrücke zeigen, wie ausgelassen gefeiert

...