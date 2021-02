Ludwigshafen. Allein am Amtsgericht erhalten 15 Juristen im April 1933 ein Berufsverbot. Auch in der Verwaltung werden viele jüdische oder politisch missliebige Beamte entlassen – nach dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933. Der Stadtrat wird bereits am 10. März 1933 gleichgeschaltet. Die Sitze der verbotenen KPD werden anderen Fraktionen zugeschlagen. SPD-Vertreter werden verhaftet. Innerhalb weniger Monaten vollzieht sich der Wandel von einer Demokratie zur NS-Diktatur. Daran erinnert der Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine mit einem Demokratietagebuch, das ab Samstag online gestellt wird. Hintergrund: Am 30. Januar vor 88 Jahren ist Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden.

Die NS-Betriebsorganisation (NSBO) übernahm am 2. Mai 1933 das Gewerkschaftshaus. © Stadtarchiv

AdUnit urban-intext1

„Erschreckend schnell lief der Prozess ab, der binnen fünf Monaten die totalitäre Diktatur und den Führerstaat entstehen ließ“, sagt Renate Bauer. Die langjährige Landessprecherin der Freireligiösen Gemeinde Pfalz hat maßgeblich an der Erstellung des Demokratietagebuchs mitgewirkt. Mit Unterstützung des Stadtarchivs stellte sie Fotos, amtliche Dokumente und Zeitungsausschnitte zusammen.

In „Schutzhaft“ gekommen

Diese belegen den NS-Terror im gesellschaftlichen Leben. SA-Schlägertrupps überfallen vor den noch halbwegs freien Reichstagswahlen im März 1933 kommunistische und sozialdemokratische Veranstaltungen. Der Oppauer Bürgermeister Rudolf Zorn, andere führende Sozialdemokraten wie Peter Trupp und Peter Janson sowie viele Kommunisten werden in „Schutzhaft“ genommen. Der Stadtrat wird zwar nach der „Machtergreifung“ formal nicht aufgelöst. Nach der Verhaftungswelle gehören ihm nur noch elf NSDAP-Vertreter und vier andere Abgeordnete an. „Der Machtwechsel in Ludwigshafen wurde nicht schneller, aber auch nicht viel langsamer als in anderen deutschen Städten vollzogen“, bilanziert Renate Bauer.

Mit 100 Dokumenten erinnert das Demokratietagebuch nicht nur an Ereignisse wie den Fackelzug am 31. Januar nach Hitlers Machtübernahme, die Bücherverbrennung am 13. Mai auf dem Marktplatz oder die Gleichschaltung der Gewerkschaften Anfang Mai, sondern auch an die Opfer. Dazu zählt auch der Oppauer Georg Hüther. „Handstreichartig“, so die Stadtchronik, hatten SS- und SA-Leute die Hakenkreuzfahne am Oppauer Rathaus gehisst. Beim Versuch, die Fahne zu entfernen, wurde Hüther erschossen.

AdUnit urban-intext2

An bislang 295 Ludwigshafener, die in der NS-Zeit verfolgt oder ermordet wurden, erinnert der Verein mit der Verlegung von Stolpersteinen. An der Recherche zu den Schicksalen beteiligen sich auch Schulklassen. Das Demokratietagbuch ist abrufbar unter www.ludwigshafen-setzt-stolpersteine.de