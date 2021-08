Ludwigshafen. Der letzte Köpfer ist lange her. Zwar liegt noch Chlorgeruch in der großen, lichtdurchfluteten Halle, doch das Wasser im Becken verleitet nicht mehr zum Eintauchen. Grünlich schimmert es. Und an einigen Stellen bilden sich bereits kleine Algen. Der große Pool, in dem früher zahlreiche Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener badeten und schwimmend ihre Bahnen zogen, dient heute als

...