Ludwigshafen. Die Roßlache zwischen den Ludwigshafener Stadtteilen Oppau und Oggersheim wird unter Landschaftsschutz gestellt. Nachdem dies im Oppauer Ortsbeirat zuletzt schon verkündet worden war, war nun das Gremium in Oggersheim an der Reihe. Seit den 1980er Jahren ist das auch landwirtschaftlich genutzte Gebiet in der Kommunalpolitik ein Thema. Damals gab es die Bürgerinitiative „Rettet die Roßlache“, die sich entschieden gegen eine Bebauung wehrte. Heute, in einer Zeit, in der der Klimawandel immer weiter voranschreitet, ist man froh darüber. „Die Roßlache soll ein Freiraum bleiben, sie ist das letzte große Schutzgebiet rund um Ludwigshafen“, sagte Rainer Ritthaler vom Bereich Umwelt.

Aufgrund von Ausgleichsströmungen kommt es im Sommer zur Senkung der Temperatur, daher sei das Gebiet eine „sehr wertvolle Fläche“. Aufgrund eines Klimagutachtens habe die Fläche rund um den Weiher Melm eine lockere Neubebauung erhalten. Doch nicht nur wegen des Lokalklimas wird die Roßlache zum Schutzgebiet, sie soll auch der Erholung der Anwohner dienen und zur Erhaltung des Landschaftsbildes beitragen.

Noch ist das Verfahren nicht im Gange, es wird von der Naturschutzbehörde initiiert. Bis die Roßlache ihr Schild erhält (grünes Dreieck mit Seeadler), kann es laut Ritthaler noch zwei bis drei Jahre dauern. Das hält die Naturschützer jedoch nicht davon ab, schon einmal erste Baumgruppen und Gebüsche anzulegen. „Es ist sehr wichtig, dass es Frischluftschneisen gibt. Es wurde Zeit, die Roßlache als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen“, sagte die Oggersheimer Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD).

Auch ein Bauplan wurde im Ortsbeirat vorgestellt. Auf dem Industriegebiet Westlich B 9 soll ein neues Möbelhaus Höffner entstehen, und zwar auf der Dürkheimer Straße an der Ecke zur Lambsheimer Straße. Ausführendes Bauunternehmen ist die Krieger Projektentwicklung aus Schönefeld. Laut deren Geschäftsführerin Edda Metz wird es ein Haus von rund 14 000 Quadratmetern, 300 Stellplätze sind geplant, davon zwei Drittel in einer Tiefgarage.

Neue Geräte für Senioren

Im Ortsbeirat gab es zwar Bedenken, dass die Parkplätze ausreichen, immerhin wird das Gewerbegebiet von Kunden fast ausschließlich mit dem Auto besucht. Die Erfahrung mit Häusern dieser Größe zeige jedoch, so Metz, dass die Stellplätze ausreichen. Der Ortsbeirat stimmte dem Bebauungsplan „Dürkheimer Straße West“ zu.

Auch die Senioren in Oggersheim dürfen sich freuen, die Stadt genehmigte die Aufstellung von Bewegungsgeräten auf dem Anton-Ferner-Platz in der Nähe des Seniorenwohnhauses Ernst Lorenz.