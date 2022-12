WhatsApp-Betrug in Ludwigshafen – 3000 Euro überwiesen

Ludwigshafen. Am Donnerstagnachmittag ist eine 65-Jährige aus Ludwigshafen zum Opfer eines WhatsApp-Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau eine SMS von ihrer vermeintlichen Tochter. Unter dem Vorwand einer neuen Nummer, wurde die 65-Jährige dazu gebracht eine Handynummer einzuspeichern und per WhatsApp zu chatten. Die angebliche Tochter bat die Frau um zwei Überweisungen von insgesamt rund 3000 Euro. Nachdem die Überweisungen getätigt waren, rief die echte Tochter an, wodurch der Betrug aufgeflogen ist.

