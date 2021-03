Ludwigshafen. Zwei Arbeitsunfälle haben sich am Donnerstag bei der BASF in Ludwigshafen ereignet.

Gegen 11 Uhr verätzte sich laut Pressemitteilung ein Mitarbeiter Wartungsarbeiten an einer Abfüllstation im Werksteil Süd den Fuß mit Propylamin. Nach der Erstversorgung durch den werksärztlichen Dienst der BASF, wurde er in einem umliegenden Krankenhaus zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.

Propylamin ist giftig bei Hautkontakt und ruft schwere Verätzungen und Augenschäden hervor.

Am Nachmittag verbrannte sich ein Mitarbeiter im Werksteil Nord bei BASF bei Abfüllarbeiten mit Produktschmelze von Oppanol die Hand. Nach der Erstversorgung durch den werksärztlichen Dienst der BASF, wurde auch er in einem umliegenden Krankenhaus zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.