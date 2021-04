Ludwigshafen. Durch einen anonymen Hinweis ist am frühen Sonntagmorgen eine Party mit acht Personen aufgelöst worden. Die Polizei wurde gegen 1.40 Uhr durch einen anonymen Hinweis wegen lauter Musik auf eine Werkstatt in der Industriestraße aufmerksam, die zu einem Partyraum mit Bar, Tischtennisplatte, Pooltisch, Shisha-Lounge und Spielautomaten umgebaut wurde. Hier trafen die Beamten acht Personen im Alter von 25 bis 44 Jahren aus Mutterstadt, Frankenthal, Mühlheim an der Rühr, Beindersheim und Dannstadt-Schauernheim an.

Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt, die durch den ebenfalls anwesenden kommunalen Vollzugsdienst bearbeitet werden. Außerdem wurden Sicherheitsverstöße gegen Bauvorschriften festgestellt, daraufhin wurde die "Werkstatt" versiegelt.