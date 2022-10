Werke, die unter die Haut gehen

Ludwigshafen. Die Friedenskirche-Kulturkirche Ludwigshafen widmet sich vom 30. Oktober bis zum 24. November mit einer Ausstellung und einer Reihe von Vorträgen und Gottesdiensten dem Thema „Mission und Kolonialismus“. Ein besonderer Höhepunkt sind die Kunstwerke des Künstlerpaars Mwangi Hutter, die im Foyer und im Kirchenraum zu sehen und zu hören sein werden.

Gezeigt werden Fotografien, Videos und eine Soundarbeit, die sich mit der Frage nach kultureller Herkunft und Identität, gesellschaftlicher Wahrnehmung und konventionellen Denkmustern beschäftigen und diese hinterfragen.

In vielen Werken gehen die künstlerischen Impulse von den Körpern der Künstlerin und des Künstlers aus: Haut und Haare sind das „Material“ der poetischen, aber auch „unter die Haut gehenden“ Formgebung der Bildserien, heißt es in der Ankündigung der Friedenskirche-Kulturkirche. Die Arbeiten von Mwangi Hutter sind weltweit gefragt und wurden auch auf der Biennale in Venedig, der Documenta in Kassel und der Biennale in Sao Paulo gezeigt. Zur Vernissage am Sonntag, 30. Oktober, um 11 Uhr wird die Kunsthistorikerin Julia Uti die Einführung halten. Zudem wird der Organist Thorsten Grasmück die Eröffnung musikalisch gestalten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts ist die Auseinandersetzung mit Denk- und Herrschaftsstrukturen der kolonialen Vergangenheit Europas. Die Folgen der Eroberungsfeldzüge des 19. und 20. Jahrhunderts und die Leidensgeschichte der Bewohnerinnen und Bewohner sind in jüngster Zeit in vielen Bereichen sichtbar geworden. Ein Vortrag setzt sich mit Licht- und Schattenseiten christlicher Mission auseinander. Er findet am 3. November um 19 Uhr statt. Ein weitere Vortrag beschäftigt sich mit den frühen Formen kolonialen Machtstrebens, und zwar am 10. November um 19 Uhr. Und ein letzter Vortrag am 15. November um 19 Uhr setzt sich mit dem Museumsbestand auseinander, der aus den Kolonien „mitgebracht“ oder „geraubt“ wurde.

In drei Gottesdiensten kommen Menschen zu Wort, die sich mit der Beziehung zwischen den ehemaligen Kolonialmächten und den Kolonien beschäftigen. Im Eröffnungsgottesdienst am 30. Oktober um 10 Uhr wird Boniface Mabanza Bambu von der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika sprechen. Im Gottesdienst am 6. November um 10 Uhr werden Vikarin Elisabeth Lang und Mara Elena Zöllner vom Missionarisch Ökumenischen Dienst die Frage stellen: „Wer ist mein Nächster?“ Im Gottesdienst am 13. November um 10 Uhr wird das Künstlerduo Mwangi Hutter die spirituelle Dimension seiner Arbeiten in den Mittelpunkt stellen.

Die Ausstellung ist donnerstags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 12 Uhr geöffnet. red