Wer spart eine Tonne CO2 ein?

Ludwigshafen. Ludwigshafen beteiligt sich an der bundesweiten Klimawette. Sie möchte eine Million Menschen in Deutschland gewinnen, die jeweils mindestens eine Tonne CO2 einsparen. 500 Städte sind schon dabei. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt begrüßt am Montag, um 10 Uhr, die Radler der Aktion vor dem Rathaus und betont die Notwendigkeit eines ambitionierten Klimaschutzes: „Die schlimmen Hochwasserkatastrophen in Deutschland führen uns gerade vor Augen, wie wichtig es ist, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Wir als Stadt Ludwigshafen wollen unterstützen, indem wir eine Wette eingehen.“

2500 Leute gefragt

Das Wettziel lautet: 1,5 Prozent der Bevölkerung, das sind rund 2500 Menschen in Ludwigshafen, schaffen es jeweils mindestens eine Tonne CO2 einzusparen. Falls wir es nicht schaffen, werden wir zusätzlich zu den schon geplanten Bäumen zehn weitere im Stadtbereich pflanzen“, so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Die Klimawette zeigt spielerisch auf, wie jeder und jede einfach einen großen Beitrag für den Klimaschutz leisten kann. Die Stadt Ludwigshafen ruft alle Bürger und Bürgerinnen auf, teilzunehmen und ihre persönliche Klimawette abzuschließen. red/sal