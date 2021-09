Wer macht im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal (207) das Rennen bei der Bundestagswahl?

Ludwigshafen. Es ist die ehemalige Heimat von Helmut Kohl. Zwischen 1976 und 1998 trat der langjährige Bundeskanzeler (1982-1998) im damaligen Wahlkreis Ludwigshafen als Kandidat der CDU an – mit mäßigem Erfolg. Das Direktmandat konnte Kohl nur zweimal gewinnen, fünfmal siegten in dieser Zeit die Kandidaten der SPD in der Arbeiterstadt. Doch das sind alles Geschichten von früher, die Gegenwart sieht anders aus. Seit 2002 ist der Wahlkreis um die Stadt Frankenthal erweitert, zudem zählen mehrere Gemeinden aus dem Rhein-Pfalz-Kreis dazu. Bei den vergangenen drei Bundestagswahlen konnten die Christdemokraten die meisten Erst- und Zweitstimmen für sich verbuchen. 2017 setzte sich Torbjörn Kortes mit einem Stimmenanteil von 32,1 Prozent hauchdünn gegen seine sozialdemokratische Herausforderin Doris Barnett durch, die 31,9 Prozent Erststimmen erhielt. Die größten Zugewinne machte vor vier Jahren aber die AfD. Die Alternative für Deutschland kam auf 15,5 Prozent Zweitstimmen – in keinem Bundestagswahlkreis in Rheinland-Pfalz schnitt die Partei besser ab. Ob die AfD auch am 26. September wieder so stark abschneidet und wer das Direktmandat gewinnt, sind nur zwei spannende Fragen, die im Laufe des Wahlabends beantwortet werden.

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien treten im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal an:

Torbjörn Kartes (CDU)

Jurist, 1979 in Freiburg/Breisgau, Wohnort: Ludwigshafen-Süd

2017 trat Torbjörn Kartes zum ersten Mal als Bundestagskandidat an und gewann das Direktmandat knapp vor der erfahrenen Doris Barnett (SPD). Nun muss der Jurist, der in Mannheim, Heidelberg und Göteborg studierte, diesen Erfolg verteidigen. Im Wahlkampf wurde der 42-Jährige schon weit unter der Gürtellinie attackiert – in Mutterstadt beleidigte und verfolgte ihn ein Mann und fotografierte das Auto-Kennzeichen Kartes, vor wenigen Tagen dann erhielt der CDU-Politiker einen anonymen Brief mit einem weißen Pulver. Im Brief steckte eine Kandidatenkarte, auf der Kartes Kopf mit einem schwarzen Kreuz übermalt war. Trotz dieser Attacken versteckt sich der Bereichsleiter bei den Technischen Werken Ludwigshafens im Wahlkampf nicht, sondern sucht den Kontakt zu Wählerinnen und Wählern. Auf der rheinland-pfälzischen CDU-Landesliste steht Kartes auf Platz zehn.

Zum Kandidatenporträt von Torbjörn Kartes.

Christian Schreider (SPD)

Jurist, 1971 in Worms, Wohnort: Ludwigshafen

Die Fußstapfen, in die Christian Schreider tritt, sind groß. Der 49-Jährige möchte Doris Barnett beerben, die seit 1994 für den Wahlkreis im Bundestag sitzt und drei Mal das Direktmandat erringen konnte – 1998 im direkten Duell gegen den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Schreider kann mit viel kommunalpolitischer Erfahrung für sich werben: Seit 2014 ist er stellvertretender Ortsvorsteher von Ludwigshafen-Friesenheim, seit zwölf Jahren Mitglied im Ortsbeirat, dazu kommen mehrere parteiinterne Ämter. Der Justitiar bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt spielt im Wahlkreis auf Sieg. Das muss er auch, denn Listenplatz 13 ist keiner, der ihn sicher nach Berlin bringt. 2017 zogen nur die ersten acht Personen auf der SPD-Liste in den Bundestag ein.

Zum Kandidatenporträt von Christian Schreider.

Stefan Scheil (AfD)

Historiker, 1963 in Mannheim, Wohnort: Neuhofen

Für Stefan Scheil führt definitiv nur der Weg übers Direktmandat nach Berlin. Denn auf der zehn Personen umfassenden AfD-Landesliste ist der 57-Jährige nicht vertreten. Zwar bekam Marcus Künster, der 2017 als Kandidat der Alternative für Deutschland im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal antrat, einen Erststimmenanteil von 14,5 Prozent, das Direktmandat verfehlte er aber dennoch klar. Einen Grund zum Feiern hat Scheil am Wahltag allerdings auch unabhängig vom Ergebnis – am 26. September wird er 58 Jahre alt. Der promovierte Historiker, der als freier Journalist arbeitet, ist Mitglied im Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises.

Zum Kandidatenporträt von Stefan Scheil.

Stefan Goldschmidt (FDP)

Wirtschaftsinformatiker, 1958 in Rendsburg, Wohnort: Limburgerhof

Bereits mit 16 Jahren trat Stefan Goldschmidt in die FDP ein, verließ sie zum Wehrdienst wieder und ist seit 2016 erneut im Besitz eines Parteibuches. Als Ortsvorsitzender von Limburgerhof ist der 63-Jährige bisher in der Kommunalpolitik beheimatet. Nun will er ab Herbst Berliner Luft schnuppern – ein Vorhaben, das aber schwer zu erreichen sein wird. Da das Direktmandat unrealistisch ist, muss Goldschmidt auf ein sensationelles Zweitstimmen-Ergebnis der FDP in Rheinland-Pfalz hoffen. Vor vier Jahren kamen die Liberalen in dem Bundesland auf 10,4 Prozent, weswegen den ersten vier Personen auf der Landeslite der Sprung nach Berlin gelang. Goldschmidt steht auf Platz zehn.

Zum Kandidatenporträt von Stefan Goldschmidt.

Armin Grau (Grüne)

Arzt, 1959 in Stuttgart, Wohnort: Altrip

Armin Grau war zunächst in einer Juso-Hochschulgruppe tätig, trat später den Grünen bei, half beim Wiederaufbau des Altriper Ortsverbandes und ist Vorstandssprecher des grünen Kreisverbandes des Rhein-Pfalz-Kreises. Nach Jahrzehnten auf lokaler und regionaler Parteipolitik-Ebene zieht es den Chefarzt der Neurologie des Klinikums Ludwigshafen in die Bundespolitik. Dass er dort auch wirklich landet, ist sehr wahrscheinlich: Grau steht auf Listenplatz vier. Zwar zogen 2017 nur die ersten drei Listenplätze der rheinland-pfälzischen Grünen ins Bundesparlament, damals kam die Partei in dem Bundesland aber auch nur auf 7,6 Prozent. Glaubt man den aktuellen Umfragen, kann sich der 62-Jährige schon auf die Suche nach einer Wohnung in der Bundeshauptstadt machen. Trotz des relativ sicheren Listenplatzes, hat sich Grau den Sieg im Wahlkreis als Ziel gesetzt.

Zum Kandidatenporträt von Armin Grau.

Liborio Ciccarello (Die Linke)

Psychotherapeut, 1971 in Ludwigshafen, Wohnort: Ludwigshafen-Süd

Der 50-jährige Liborio Ciccarello ist Wahlkreiskandidat der Linken, möchte aber nicht nach Berlin. „Ich bin ein Familienmensch und will in Ludwigshafen bleiben“, sagt er im „MM“-Kandidatenporträt. Lieber mache er linke Inhalte bekannt und sammele Zweitstimmen. Dass er versehentlich doch in den Bundestag gewählt wird, ist unrealistisch. Das Direktmandat ist in zu weiter Ferne und sein sechster und letzter Platz auf der Landesliste dürfte auch nicht reichen – vor vier Jahren bekamen die Linken in Rheinland-Pfalz 6,8 Prozent Zweitstimmen, was für die ersten drei Personen auf der Liste das Ticket nach Berlin bedeutete. Seit 2014 ist der Psychotherapeut, der je eine halbe Stelle in Lambrecht und Ludwigshafen inne hat, Vorsitzender der Linken-Fraktion im Ludwigshafener Stadtrat.

Zum Kandidatenporträt von Liborio Ciccarello.

Neben diesen Kandidaten treten außerdem an:

Hans Arndt, Freie Wähler.

Liselotte Seiberth, MLPD.

Alexander Kiesow, Die Basis.

Markus Erdmann, Klimaliste.

Zum Bundestagswahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal gehören neben den beiden Städten auch die verbandsfreien Gemeinden Bobenheim-Roxheim, Böhl-Iggelheim, Limburgerhof und Mutterstadt sowie die Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim, Lambsheim-Heßheim und Maxdorf. Auch Altrip und Neuhofen aus der Verbandsgemeinde Rheinauen zählen dazu. Insgesamt sind knapp 216.000 Menschen wahlberechtigt am 26. September.