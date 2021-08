Weniger neue Fälle am Wochenende

Ludwigshafen. Der rasante Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen ist über das Wochenende etwas abgeflacht. Am Samstag und Sonntag meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) jeweils sechs neue Fälle, die Gesamtzahl stieg auf 11 013. Positive Tests vom Wochenende werden aber erfahrungsgemäß häufig im Laufe der Woche nachgemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Samstag leicht auf 76,6 und am Sonntag weiter auf 73,1. Der Landesdurchschnitt in Rheinland-Pfalz beträgt 46,7. Die Zahl der akut Infizierten stieg im Verlauf des Wochenendes auf aktuell 278. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1