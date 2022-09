Weltmusik bei Workshops und Konzert

Ludwigshafen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr veranstaltet das Kulturzentrum „dasHaus“ (Bahnhofstraße 30) wieder das Welt Percussion- und Tanzfestival. Es geht diesmal über zwei Tage – am Wochenende 17./18. September. Künstlerischer Leiter ist erneut Percussionist Tayfun Ates, unterstützt von dem Musiker Bernhard Vanecek. Künstlerinnen und Künstler aus vielen Ländern präsentieren am ersten Tag eine Vielzahl unterschiedlicher Workshops. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, sich musikalisch und tänzerisch auszuprobieren und auszutauschen, so der Veranstalter. Am Samstag sind fünf Workshops und ein Open Stage Konzert zum Mitmachen vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ethno-Songs und Bauchtanz

Beim Workshop „Body, Voice & Drumming“ nimmt Murat Coskun von 14 bis 16 Uhr die Teilnehmenden mit auf eine Reise in die Welt der Rhythmen. Dem Metier der Ethno Songs widmet sich Bernhard Vanecek – je nach Wetter entweder im Foyer des Kulturzentrums oder auf dessen Vorplatz. Parallel dazu gibt Simon T. Mayer in den Räumlichkeiten des „Hausboot“ Ludwigshafen einen Einblick in das Feld der Latin Percussion. Im Bereich des Tanzes stellt Joann Ordonez den klassisch ägyptischen Bauchtanz vor. In die Welt des Bharatanatyam, eines klassisch indischen Tanzes, führt die Tänzerin Shany Mathew ein.

Workshops wurden auch bereits bei der Premiere 2021 angeboten. © C. Blüthner

Zwei Konzerte stehen am Sonntag ab 18 Uhr im Saal des Kulturzentrums „dasHaus“ auf dem Programm. Das Twintett der Zwillinge Roland und Bernhard Vanecek präsentiert unterschiedliche Epochen und Kulturräume der globalen Musikgeschichte. Die bulgarische Band Karizma spielt traditionelle Musik in neuen Interpretationen. Karten für den zweiten Festivalabend kosten zehn Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse. red/ott