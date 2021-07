Weltkriegsbombe in Ludwigshafen wird am Abend entschärft

Ludwigshafen. In Ludwigshafen wird am Dienstagabend eine bei Bauarbeiten entdeckte Weltkriegsbombe entschärft. Der Fundort der englischen 250 Kilogramm schweren Bombe liegt in Höhe des Heinrich-Pesch-Hauses, teilte die Stadt am Nachmittag mit. Der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort. Die Bombe soll gegen 19 Uhr entschärft werden.

Dazu wird das Gebiet bis 18 Uhr in einem Radius von 500 Metern um den Fundort evakuiert. Betroffen sind die Bayreutherstraße in dem Bereich zwischen Frankenthaler Straße und Rotkreuz-Straße, die Kopernikusstraße bis zur Schwedlerstraße, die Saarburger Straße sowie Teile der Frankenthaler- und der Industriestraße. Die Sperrung erfolge ab 18 Uhr. Die Wollstraße bleibe befahrbar, hob die Verwaltung hervor.

Rund 250 Anwohnerinnen und Anwohner, die im Absperrbereich wohnen, sind von der Räumung betroffen. Neben dem Heinrich-Pesch-Haus befinden sich im Räumungsradius mehrere Gewerbebetriebe sowie Kleingartenanlagen. Die Feuerwehr informiert alle Betroffenen von den Maßnahmen.

Bahn- und Busverkehr beeinträchtigt

Darüber hinaus ist der Stadtbahn- und Busverkehr sowie der Verkehr der Deutschen Bahn ab 18.30 Uhr teilweise eingestellt oder beeinträchtigt. Betroffen sind davon die Bahnlinien 4, 4A und 9 sowie die Buslinie 71. Zudem werde die Stadtbahnlinie 10 für die Dauer der Entschärfung eingestellt. Die Bahnen von Bad Dürkheim kommend fahren während der Maßnahmen bis zur Endstelle Oggersheim und zurück. Von Mannheim kommend fahren die Bahnen bis zur Haltestelle Ebertpark und wieder zurück. Die Bedienung der Haltestelle Ebertpark erfolgt durch die umgeleitete Linie 4/4A. Ein Schienenersatzverkehr der Linie 10 in Friesenheim fahre unverändert. Die Erreichbarkeit des Luitpoldhafens werde über die Buslinien 74 und 77 sichergestellt.

"Der Abschnitt zwischen der Straßenbahnhaltestelle Rohrlachstraße und Endstelle Oggersheim kann für die Dauer der Sperrung nicht bedient werden. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen LU Hauptbahnhof und Endstelle Oggersheim wird eingerichtet" betonte ein Sprecher der RNV. Die Busse werden im Zeitraum der Bomenentschärfung über die A650 geleitet. Auf der Linie 71 werden die Busse nicht über die Industriestraße verkehren. Sie fahren ab der Haltestelle Marienkirche über die Erzbergerstraße zur Sternstraße. Die Haltestellen Pettenkoferstraße, Ebertpark Süd, Vöklinger Straße, Burbacher Straße entfallen ersatzlos.

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei vorbereitenden Arbeiten zum Bau der Heinrich-Pesch-Siedlung am Vormittag in Höhe des Heinrich Pesch Hauses gefunden. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen sei darüber um 10.50 Uhr informiert worden.

Die Stadt informierte weiter, dass das Gefahrenabwehrtelefon unter der Nummer 504-6000 erreichbar sei. Weitere Informationen gebe es im Internet auf www.ludwigshafen.de und auf den Social Media-Kanälen der Stadtverwaltung.

