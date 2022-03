Welle von falschen Polizeianrufen rollt über Ludwigshafen

Ludwigshafen. Am Mittwoch hat es in Ludwigshafen 27 Betrugsversuche durch sogenannte falsche Polizeibeamte gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurden 19 Frauen und acht Männer zwischen 10.20 Uhr und 19.30 Uhr angerufen, in einem Fall waren die Täter erfolgreich. Einem 38-Jährigen wurde von einem angeblichen Europol-Mitarbeiter gesagt, dass er im Zusammenhang mit mehreren Geldwäscheverfahren stehen würde und ein Haftbefehl erlassen worden sei. Der 38-Jährige kam daraufhin der Aufforderung nach, mehrere Tausend Euro zu überweisen. Anschließend wurde er stutzig, rief bei der Polizei an und bemerkte, dass er Opfer eines Betrugs geworden war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den meisten Fällen gaben die falschen Beamten an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und es wurde gefragt, ob Geld oder Wertsachen im Haus seien. In zwei weiteren Fällen wurde behauptet, dass ein Angehöriger mit Corona im Krankenhaus liegen und Geld benötigen würde.

Bis auf den 38-Jährigen bemerkten alle Angerufenen die unterschiedlichen Betrugsmaschen, beendeten die Gespräche und meldeten sich bei der Polizei. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz weist auf folgendes hin:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben oder zu überweisen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie direkt auf und informieren Sie die Polizei unter der Nummer 110

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen oder löschen sie Ihren Namen ganz aus dem Telefonbuch. So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter der Rufnummer 0621 963-1154.